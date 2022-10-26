السفير الصيني في عمّان يؤكد مواصلة بلاده دعم الاستثمار في الأردن

الوكيل الإخباري-

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أكد السفير الصيني في الأردن تشن تشوان دونغ، الأربعاء، على وجود أمثلة عديدة على وجود استثمارات صينية ناجحة في الأردن، مشيرا إلى مواصلة بلاده في دعم الاستثمار في المملكة.وخلال مؤتمر صحفي قال إن في الأردن شركة صينية استثمرت في شركة البوتاس وساعدتها على التغلب على تحديات جائحة كورونا، إضافة إلى شركة صينية أخرى استثمرت في صناعة الملابس وهي مدرجة حاليا في بورصة نازداك.وفي المؤتمر، الذي عقد في مقر السفارة في عمّان للحديث عن نتائج انعقاد المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني والعلاقات مع الأردن، بين دونغ أن "السفارة استقبلت صينيين يريدون الاستثمار في الأردن".دونغ أوضح، أنه في ظل انتشار جائحة كورونا حققت الصين توازنا بين محاربة الجائحة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى ضمان استمرار سلاسل التوريد العالمية."سياستنا دينامكية في مكافحة كورونا بحسب المتغيرات المرتبطة به، والآن يسمح لرجال الأعمال الحصول على تأشيرة إضافية لمن يحتاجون الزيارة من طلاب لديهم إقامات صالحة، حيث يسمح لهم طلب التأشير"، وفق السفير، الذي أشار إلى أن السفارة "أصدرت 700 تأشيرة تجارية ونحو 200 تأشيرة لطلبة منذ حزيران/يونيو وحتى اليوم وكثير منهم عاد للصين".وقال إن في الأردن 800 عامل وعاملة صينيون حاليا، أبرزهم من المهندسين ويعيشون بتناغم في الأردن والبيئة العامة لعملهم جيدة، موضحا أن "السفارة لاحظت أن المؤسسات الصينية توظف الأردنيين وتوفر فرص العمل لهم، مثل شركة جرش لصناعة الملابس التي تعاونت لتدريب الشباب الأردنيين واللاجئين السوريين.وأشار إلى أن الأردن أصدر قانونا جديدا للاستثمار، مما سيسهم في تعزيز الاستثمارات الصينية في الأردن، موضحا أن "السفارة ستترجم القانون الجديد إلى اللغة الصينية لمساعدة المستثمرين للاستثمار في الأردن".وأعرب السفير عن تمنياته على الحكومة الأردنية تهيئة بيئة عادلة شفافة لتعزيز الاستثمار دوما.