بلدية إربد تُنظم عمل "جامعي النفايات لغايات التدوير" في المدينة

الوكيل الإخباري - وقعت بلدية اربد الكبرى والجمعية التعاونية لتدوير النفايات وجمعية اربد للتوعية وحماية البيئة، اتفاقية خاصة تهدف تنظيم عمل جامعي المواد القابلة للتدوير "النباشين" في المدينة بدعم وتمويل من منظمة GIZ.

اضافة اعلان



وقال رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي خلال مراسم التوقيع إن هذه الاتفاقية جاءت نتاج قيمة الشراكة التي تؤمن بها البلدية مؤكداً حرص البلدية على توسيع هذه القاعدة وإنشاء شراكات واسعة مع مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية والدولية، لأن الشراكة الحقيقية هي مفتاح إقامة المشاريع الهامة في المدينة وسر كبير من أسرار النجاح.



وأضاف أن تنظيم عمل جامعي النفايات والمواد القابلة للتدوير يتطلب جهداً استثنائياً من الجمعية التي ستشرف على هذا العمل، مشيراً بذات الوقت بأن هذا الطريق لن يكون سهلاً ولا معبداً بالورود، وأن البلدية ستقدم كل العون لإنجاح هذه الفكرة على أرض الواقع.



وأكد أن بلدية اربد الكبرى تعد سباقة بين جميع بلديات المملكة في طرح وتنفيذ هذه الفكرة وتطمح ليشكل عملها نواةً حقيقية وقاعدة صلبة لجميع البلديات في الأردن.