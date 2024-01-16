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21 إصابة بحريق بالرمثا ومدير مستشفى الرمثا يوضح حالتهم الصحية - صور

الثلاثاء، 16-01-2024 04:53 م

21 إصابة بحريق بالرمثا ومدير مستشفى الرمثا يوضح حالتهم الصحية - صور

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الوكيل الإخباري - قال مدير مستشفى الرمثا الحكومي، الدكتور عبد العزيز الذيابات، إن قسم الطوارئ في المستشفى استقبل اليوم 21 إصابة بضيق تنفس، إثر حريق شقة بشارع الوحدة في سوق مدينة الرمثا. 

وبيّن الذيابات لـ " الوكيل الإخباري" أنه تم اجراء الإسعافات الأولية للمصابين، وتم إدخال 5 حالات لعدة ساعات، منهم 3 أطفال ورجل مُسن وفتاة. 

وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للمصابين، وبعد استقرار حالتهم تم اخراج الأطفال والفتاة، وبقي الرجل المُسن للمراقبة، لأنه يعاني من مرض الضغط.

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وأكد الذيابات أن الإصابات كلها كانت من شقة ملاصقة للشقة التي اندلع فيها الحريق، وكلها ضيق تنفس واختناق. 

وقال مصدر أمني لـ الوكيل الإخباري" إن كوادر الدفاع المدني أخمدت الحريق الذي شب في شقة بشارع الوحدة في سوق مدينة الرمثا، وتم فتح تحقيق بالحادث.




 




 

 


 

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