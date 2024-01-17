الخيرية الأردنية الهاشمية تختتم المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية كنف 2

الوكيل الإخباري - اختتمت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية "كنف 2" الذي نفذته العام الماضي بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

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وشمل المشروع، وفق بيان صدر عن الهيئة اليوم الأربعاء، توزيع الكسوة الشتوية على الأسر الأردنية الأكثر احتياجا واللاجئين السوريين والفلسطينيين في المحافظات الأردنية، استفاد منها 34160 شخصا، حيث جرى توزيع قسائم شرائية، ومنح المستفيدين حرية الاختيار في التسوق ما كان له أثر إيجابي على الأفراد وأسرهم.



وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي إن مشروع كنف 2023 أحد مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة الموسمية التي يسعى دوما لتنفيذها لما لها من أثر إيجابي على الأسر والأفراد لتمكينها من تأمين احتياجاتها الشتوية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنها.



من جهته، أكد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن نايف الشمري أن مشروع كنف المعني بتأمين الكسوة الشتوية يعد ضمن حزمة المشاريع الإغاثية المقدمة في الأردن، والتي تستهدف أسر اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمعات المضيفة ضمن خطط معدة مسبقا ودراسات ميدانية شملت المحافظات الأردنية كافة.



ويعد مشروع كنف 2023 ضمن المشاريع الموسمية التي تنفذها الهيئة سنويا، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة للسنة الخامسة على التوالي، بهدف تخفيف معاناة اللاجئين والمجتمعات المضيفة.