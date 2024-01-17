الأربعاء 17-01-2024
الوكيل الاخباري
 

رويترز : رئيس وزراء العراق يلغي اجتماعا مع وزير الخارجية الايراني

الهلال الاحمر الفلسطيني: 4 شهداء بقصف إسرائيلي على مخيم طولكرم

الأوقاف الفلسطينية: فتح باب التسجيل لموسم الحج الأحد المقبل

بينهم 40 عاملا من غزة .. الاحتلال يعتقل 84 فلسطينيا من الضفة

صحة غزة: 24448 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي

مياه اليرموك تعلن وقف الضخ عن مناطق في 4 محافظات لمدة 48 ساعة

الحكومة تنشر الموجز الأول لإنجازات الوزارات والمؤسسات عن شهر كانون الأول الماضي

المقاومة تستنكر توجه ألمانيا بتزويد الاحتلال 10 آلاف قذيفة للدبابات

وكالة الأنباء الرسمية: الكويت تشكل حكومة جديدة

الأردن يجهز فرصاً استثمارية واعدة بالاعتماد على قواعد وممكنات متينة

عاجل

الهلال الاحمر الفلسطيني: 4 شهداء بقصف إسرائيلي على مخيم طولكرم

الأربعاء، 17-01-2024 01:00 م

الخيرية الأردنية الهاشمية تختتم المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية كنف 2

1705482724340


الوكيل الإخباري - اختتمت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية "كنف 2" الذي نفذته العام الماضي بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

اضافة اعلان


وشمل المشروع، وفق بيان صدر عن الهيئة اليوم الأربعاء، توزيع الكسوة الشتوية على الأسر الأردنية الأكثر احتياجا واللاجئين السوريين والفلسطينيين في المحافظات الأردنية، استفاد منها 34160 شخصا، حيث جرى توزيع قسائم شرائية، ومنح المستفيدين حرية الاختيار في التسوق ما كان له أثر إيجابي على الأفراد وأسرهم.


وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي إن مشروع كنف 2023 أحد مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة الموسمية التي يسعى دوما لتنفيذها لما لها من أثر إيجابي على الأسر والأفراد لتمكينها من تأمين احتياجاتها الشتوية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنها.


من جهته، أكد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن نايف الشمري أن مشروع كنف المعني بتأمين الكسوة الشتوية يعد ضمن حزمة المشاريع الإغاثية المقدمة في الأردن، والتي تستهدف أسر اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمعات المضيفة ضمن خطط معدة مسبقا ودراسات ميدانية شملت المحافظات الأردنية كافة.


ويعد مشروع كنف 2023 ضمن المشاريع الموسمية التي تنفذها الهيئة سنويا، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة للسنة الخامسة على التوالي، بهدف تخفيف معاناة اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
طرق_تدوير_النفايات

بلدية إربد تُنظم عمل "جامعي النفايات لغايات التدوير" في المدينة

601d83f9e9d61

مياه اليرموك تعلن وقف الضخ عن مناطق في 4 محافظات لمدة 48 ساعة

fsopvqqe4Cr5pBIM1jEs0lQesv9CHPobwAtjDVgW

الحكومة تنشر الموجز الأول لإنجازات الوزارات والمؤسسات عن شهر كانون الأول الماضي

1220222882635205754940

ارتفاع على سعر البصل في السوق المركزي اليوم

6babc47c-وزارة-التعليم-العالي

اعلان هام من التعليم العالي للطلبة المتقدمين للمنح الهنغارية

1 (49)

جامعات تعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بالدراسات العليا

أخبار متعلقة
1703161869265

بحث التعاون بين العقبة الخاصة والسفارة التركية

1703159865431

الصفدي لنظيرته الهولندية: ضرورة ضمان إدخال مساعدات إنسانية كافية لقطاع غزة

WhatsApp Image 2023-12-21 at 2.06.09 PM

مديرية الأمن العام تطلق استراتيجيتها للأعوام 2024-2026

1220231320163664424003

وفاة الفنان الأردني علـي العبـادي - صورة

63838680851364027443-1736x1157

وصول أول قافلة مساعدات أردنية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

9202317112818299074321

الأردن يشارك بمؤتمر الأمن الغذائي في الوطن العربي