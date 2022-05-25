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الأربعاء، 25-05-2022 01:22 م

السفير القطري بالأردن: العلاقات بين قطر والأردن لا يمكن حصرها في أسطر

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الوكيل الإخباري- هنأ السفير القطري في الأردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، بالذكرى السادسة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.

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وقال في آل ثاني في مقطع مصور بثته السفارة القطرية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، "نؤكد عمق العلاقات التاريخية مع هذا البلد الشقيق العزيز على قلوبنا، قيادة وحكومة وشعبا".   


واشار الى العقود الطويلة من التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين تحت قيادة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والأمير تميم بن حمد آل ثاني، ليدشنا فصلا جديدا في التاريخ المشرق بين البلدين من خلال التواصل الدائم والتنسيق المستمر والتعاون الثنائي.


وتطرق الى الملفات التي تربط البلدين وخاصة القضية الفلسطينية المركزية، مؤكدا دعم قطر للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف.


وشدد على أن العلاقات التاريخية و المتجذرة بين قطر والأردن لا يمكن حصرها في بضعة أسطر.

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