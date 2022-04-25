مذكرة تفاهم للتعاون السياسي والأمني بين الأردن والنمسا

الوكيل الإخباري - وقّع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في مقر الوزارة الاثنين، مع وزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالنبرغ، مذكرة تفاهم حول التعاون السياسي والأمني بين البلدين، حيث ستؤطر المذكرة آلية العمل المشترك من أجل إيجاد آفاق أوسع للتعاون.



الصفدي، رحّب خلال مؤتمر صحفي بنظيره النمساوي، الذي يزور الأردن للمرة الأولى بهذه الصفة، وقدّم الشكر له على الحديث البناء الذي أجرياه حول سبل زيادة التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات عديدة استثمارية واقتصادية وتعليمية إلى غيرها من المجالات.



"اتفقنا على تشكيل فريق عمل من أجل دراسة الخطوات العملية التي ستؤدي إلى المزيد من التعاون، وأيضا إلى تنفيذ مخرجات الزيادة التي أجراها جلالة الملك عبدالله إلى النمسا العام الماضي والتي جرى خلالها محادثات موسعة حول كيفية إيجاد افاق للتعاون بين البلدين"، وفق الصفدي.

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