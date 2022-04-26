المواصفات والمقاييس تُحذر من العاب الاطفال وتوضح حول مسدّسات الخرز

الوكيل الإخباري - قالت المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس، إن مسدّسات الخرز والمفرقعات ممنوعة وفقاً لتعليمات سلامة ألعاب الأطفال المعمول بها في الأردن.

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وبينت المؤسسة، وفقاً لرصد "الوكيل الإخباري" أن منع هذه الألعاب يأتي لكونها تشكّل خطراً على سلامة الأطفال، والتي يكثر استخدامها خلال الأعياد.



وبحسب تعليمات سلامة الألعاب، فإنه يجب أن لا تحتوي ألعاب الأطفال على عناصر قابلة للاشتعال في بيئة الطفل، بحيث يجب أن لا تحتوي على مستحضرات خطرة إلا في حالات الضرورة لوظيفة اللعبة بشكل صحيح.



وتوضح التعليمات أنه يجب أن لا تكون اللعبة قابلة للتفجير أو تحوي على عناصر قابلة للانفجار عند استخدامها، كما يجب أن تصمم وتركّب الألعاب بحيث لا تشكل مخاطر صحية أو أخطار متعلقة باصابات جسدية من خلال تناولها بالفم أو الاستنشاق أو التلامس مع الجلد أو العينين.



للإطلاع على تعليمات سلامة الألعاب :





























