مشروع زراعي ضخم للضمان الإجتماعي يرى النور قريباً - تفاصيل

الوكيل الإخباري - علم موقع "الوكيل الإخباري" أن مشروع زراعي الأول من نوعه في الأردن للضمان الإجتماعي سيرى النور قريباً.

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ووفقاً للمعلومات المُتوفرة، التي حصل عليها "الوكيل الإخباري" فإن المشروع سيتم من خلال شركة مملوكة بالكامل لصندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي، وسوف يركز على زراعة القمح والأعلاف الحيوانية والخضراوات، ما يعزز الأمن الغذائي في الأردن بشكل كبير.



وسيتم إقامة المشروع في منطقة المدورة جنوب المملكة، وسيكون على امتداد مساحة تصل إلى 25 ألف دونم، وبقيمة إجمالية تقدر بـ 13 مليون دينار.



وبحسب التقديرات سوف يوفر المشروع فرص عمل محلية لابناء محافظات الجنوب، وسيكون باشراف خبراء أردنيين وكوادر متخصصة ومؤهلة في ادارة وتشغيل وتسويق المشاريع الزراعية.

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