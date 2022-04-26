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الثلاثاء، 26-04-2022 10:52 ص

الأردن بالمرتبة 81 عالمياً على مؤشر الابتكار

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الوكيل الإخباري - أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقريرًا ضمن سلسلة المعرفة قوة بعنوان مؤشر الابتكار العالمي 2021: أين يقف الأردن؟ بمناسبة يوم الأمم المتحدة العالمي للإبداع والابتكار.

وبحسب المنتدى، حصل الأردن على الدرجة الكلية في مؤشر الابتكار بنسبة 28.3 بالمئة والمرتبة 81 / 132 عالمياً والترتيب 9 / 12 على مستوى الدول العربية،/ موضحا أن أداء الدول العربية كان ضعيفًا بالمتوسط.

وفي مجالات المؤشر كافة، بيّن المنتدى بأن أفضل أداء للأردن كان في مجال “تطور السوق”، حيث حصل على الترتيب 47 / 132 دولة. وفيما يتعلق بأضعف أداء للأردن على مستوى المجالات، فكان الأردن قد حصل على الترتيب 102 / 132 دولة على مستوى العالم في مجال “البنية التحتية”. وبالإضافة، أوضح المنتدى بأن أداء الأردن بحاجة إلى التحسين في مجموعة من المؤشرات الفرعية. ومن هذه المؤشرات، مؤشر صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كنسبة من إجمالي التجارة والذي بلغ ترتيب الأردن فيه 129 / 132، ومؤشر خدمات الحكومة الإلكترونية الذي بلغ ترتيب الأردن فيه 121 / 132.

وفيما يتعلق بنتائج الأردن على المؤشرين الرئيسيين للمؤشر الكلي، بيّن المنتدى بأن درجة الأردن في المؤشر الفرعي الرئيسي “مدخلات الابتكار” قد بلغت 38.5 / 100. أما في المؤشر الفرعي الرئيسي “مخرجات الابتكار”، فحصل الأردن على درجة 18.بالمئة، وفي هذا السياق، أوضح المنتدى بأن نتائج الأردن على المؤشر تشير إلى أن استثمارات الأردن في الابتكار أعلى من مستوى مخرجاتها الابتكارية.

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وأوضح المنتدى في التقرير، أن الأمم المتحدة تحدد أيامًا دولية تهدف إلى تثقيف الأفراد بمجموعة من القضايا المهمة التي تعمل من خلالها على تحفيز الإرادة السياسية لتوجيه مواردها نحو معالجة المشاكل العالمية، علاوة على الاحتفال بها إن كانت إنجازات إنسانية يجب تعزيزها.


واستند المنتدى في التقرير إلى مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والذي جرى من خلاله تقييم مستويات الابتكار لـ 132 دولة.


وبحسب المنتدى، يقوم مؤشر الابتكار العالمي بتقييم أداء الدول من خلال مؤشرين رئيسيين هما؛ مؤشر مدخلات الابتكار ومؤشر مخرجات الابتكار.

 

 




 

 


 

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