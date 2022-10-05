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الأربعاء، 05-10-2022 10:21 ص

السماح بتسجيل السيارات الهاتشباك الكهرباء بالصفة العمومية (تكسي وسرفيس) في عمّان

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف مدير عمليات النقل العام في أمانة عمان المهندس أحمد السراحين، أنه تم السماح للسيارات (الهاتشباك / الظهر الأحدب) والتي تعمل كلياً على الكهرباء بأن تُسجل وتعمل بالصفة العمومية.

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وقال السراحين لـ " الوكيل الإخباري" إنه سابقاً كان يُمنع عمل سيارات (الهاتشباك بالصفة العمومية) مشيراً أن ما جدّ هو استثناء السيارات التي تعمل على الكهرباء ذات (الظهر الأحدب) من هذا المنع.


وأشار إلى أنه يجب أن تتوفر في هذه المركبات أبعاد وقياسات خاصة تحددها إدارة ترخيص السواقين والمركبات، وأن تكون ذات أربعة أبواب.


من جهتها أكدت الناطق باسم هيئة تنظيم قطاع النقل البري عبلة الوشاح لـ " الوكيل الإخباري" إن الهيئة سبق أن خاطبت كافة الجهات المعنية ممثلة بالداخلية وإدارة ترخيص السواقين من أجل إعادة النظر بمواصفات التكسي بما يتلاءم مع التطورات الجديدة والتوجه العالمي نحو استخدام السيارات الكهربائية وإمكانية إدخال مثل هذه السيارات على أسطول التكسي الأصفر .


 




 

 


 

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