السماح للقادمين من هذه الدول بالدخول الى المملكة ضمن البروتوكول المعتمد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر وزير الداخلية مازن الفراية السماح بدخول الأردنيين والمسافرين القادمين من نيبال وبنغلادش وباكستان وبوتان ومينمار وسيرلانكا والهند بالدخول الى المملكة وضمن البروتوكول الصحي المعتمد.



وبحسب كتاب صادر عن الفراية اطلع عليه موقع الوكيل الاخباري فإنه يجرى فحص "PCR" للقادمين من هذه الدول ، سواء كانوا أردنيين أم أجانب ، عند الوصول الى المملكة مع إلغاء الحجر الصحي عنهم.

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