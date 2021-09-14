الثلاثاء 14-09-2021
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الثلاثاء، 14-09-2021 02:05 م

المملكة تشهد حادثتين مأساويتين في زمن قياسي

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - شهدت المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية حدثين مأساويين ، الأمر الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وأثار الأردنيين.

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العثور على جثة أربعيني في منزله بالرصيفة 

فقد أكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام  العقيد عامر السرطاوي، أنه ورد بلاغ إلى مديرية شرطة الرصيفة صباح اليوم الثلاثاء بوجود شخص اربعيني متوفيا داخل منزله في لواء الرصيفة ( أنقر هنا ) .

 

طعنت زوجها السبعيني بإربد 

كما أكد مصدر أمني أن سبعينيا تعرّض للطعن بأداة حادة حسب إدعائه من قبل زوجته بالظهر إثر خلافات عائلية بينهما، وذلك في محافظة إربد (أنقر هنا)  .

 

ولفت المصدر الثلاثاء لـ" الوكيل الإخباري " أنه تم إسعاف المواطن الى مستشفى اليرموك الحكومي وحالته متوسطة.

 

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