استطلاع رأي: 32% من الأردنيين يثقون باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

الوكيل الإخباري - كشف استطلاع للرأي العام حول اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، الأحد، أن 32% من الأردنيين يثقون باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية و31% متفائلون بمخرجاتها.

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ووفق الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية، فإن نصف الأردنيين (51%) يعتقدون أن مخرجات اللجنة ستعزز دور الشباب في العمل الاجتماعي، و(43%) يعتقدون أن مخرجات اللجنة ستعزز دور الشباب في العمل السياسي (الأحزاب، الانتخابات)، ويعتقد (42%) أنها ستعزز دورهم في الإدارة المحلية.



ولفت الاستطلاع أن (59%) من الأردنيين يعتقدون أن مخرجات اللجنة ستعزز دور المرأة في العمل الاجتماعي، و (53%) يعتقدون أن هذه المخرجات ستعزز دورها في العمل السياسي (الأحزاب، الانتخابات)، فيما يعتقد (49%) أن هذه المخرجات ستعزز دور المرأة في الإدارة المحلية.



وبين أن نصف الأردنيين تقريباً (48%) يعتقدون أن تعديل/ تطوير قانون الانتخابات البرلمانية هو من أولويات الإصلاح السياسي في الأردن.

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