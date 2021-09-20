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الإثنين، 20-09-2021 12:01 م

التربية توعز بنقل طالب إلى مدرسة حكومية بعد مناشدة مؤثرة عبر برنامج الوكيل

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم ، الدكتور سامي المحاسيس أنه تم متابعة شكوى مواطنة بعد مناشدة عبر "برنامج الوكيل" يعاني ابنها من سرطان في الدماغ ، نتيجة لعدم قبول مدرسة خاصة في عمان إلحاقه بها.

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ولفت المحاسيس الاثنين لـ"الوكيل الإخباري" أن رسالة المواطنة المؤثرة  ومن منطلق المسؤولية حدا به للتواصل مع المواطنة فور بثّ شكواها وحديثها مع الإعلامي محمد الوكيل ، ليتم الإيعاز بإلحاق الطالب بإحدى المدارس الحكومية في العاصمة عمان .

 

ولفت المحاسيس ، أن مدير التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم ، فايز المعاريف قام بزيارة المدرسة الخاصة للاطلاع على الأمر وحيثياته ، من منطلق المسؤولية حيال خدمة المواطنين بشأن أبنائهم الطلبة .

 

وأوضح أن الطالب محطّ اهتمام المدرسة ، وقال " سيباشر الطالب دوامه المدرسي.

 

وشدّد المحاسيس على أن الوزارة ما زالت متعهدة بقبول كافة الطلبة في مدارسها الحكومية وفق قرار حكومي سابق للتخفيف على الأردنيين من الأعباء المادية نتيجة لأقساط المدارس الخاصة خاصة في ظلّ جائحة كورونا  .

 

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