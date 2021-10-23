السبت 23-10-2021
الوكيل الاخباري

غرفة تجارة الأردن: لا يوجد قانون ينظم تجارة الأجهزة الخلوية في الأردن

أسعار الذهب السبت 23/ 10/ 2021

الأردن الـ 25 عالميا بإصابات كورونا في المستشفيات

السعودية في طريق الكشف عن أهداف خضراء

السماعين: السعر المنطقي لتنكة زيت الزيتون في الأردن من 75 إلى 85 دينارا

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

انفجار مصنع كيماويات في الصين

وسم القوات المسلحة الأردنية يتصدر تويتر

مراكز إعطاء لقاح كورونا السبت 2021/10/23

انخفاض قليل على درجات الحرارة السبت

السبت، 23-10-2021 09:10 ص

السماعين: السعر المنطقي لتنكة زيت الزيتون في الأردن من 75 إلى 85 دينارا

a2dc6490d8ddb503a3105dd00494ba29_M


الوكيل الإخباري- قال عضو مجلس إدارة الجمعية الأردنية لمنتجي ومصدري منتجات الزيتون، نضال السماعين إن السعر المثالي والمنطقي لتنكة زيت الزيتون في الأردن ما بين 75 إلى 85 دينار.

وأضاف السماعين، أن معاصر الزيتون في المملكة تعمل بوتيرة بطيئة جدا الآن، على أمل أن تعمل بشكل أسرع الشهر المقبل.

وتوقع السماعين أن يكون الإنتاج من زيت الزيتون لهذا العام بين 22-24 ألف طن زيت.

وحول فتح باب استيراد زيت الزيتون، بين أنه لا يسمح باستيراد زيت الزيتون في الأردن منذ سنوات طويلة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مهرجان-لافلام-الهواتف-الذكية

غرفة تجارة الأردن: لا يوجد قانون ينظم تجارة الأجهزة الخلوية في الأردن

كورونا-الاردن-1

الأردن الـ 25 عالميا بإصابات كورونا في المستشفيات

image

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

جيش لوغو

وسم القوات المسلحة الأردنية يتصدر تويتر

تطعيم

مراكز إعطاء لقاح كورونا السبت 2021/10/23

2

حادث يغلق نفقا في اربد - صور

أخبار متعلقة
f

توقعات بانخفاض الكميات المنتجة من الزيتون بالطفيلة

w

معاصر الزيتون تبدأ موسم استقبال الثمار وعصرها

قطف-وجني-ثمار-الزيتون

وزارة الزراعة لـ الوكيل: اطلاق موسم قطاف الزيتون الخميس القادم

وزارة الزراعة

وزير الزراعة يتوقع أن يسهم مهرجان الزيتون بتسويق 25% من الزيت المحلي