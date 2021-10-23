السماعين: السعر المنطقي لتنكة زيت الزيتون في الأردن من 75 إلى 85 دينارا

الوكيل الإخباري- قال عضو مجلس إدارة الجمعية الأردنية لمنتجي ومصدري منتجات الزيتون، نضال السماعين إن السعر المثالي والمنطقي لتنكة زيت الزيتون في الأردن ما بين 75 إلى 85 دينار.



وأضاف السماعين، أن معاصر الزيتون في المملكة تعمل بوتيرة بطيئة جدا الآن، على أمل أن تعمل بشكل أسرع الشهر المقبل.



وتوقع السماعين أن يكون الإنتاج من زيت الزيتون لهذا العام بين 22-24 ألف طن زيت.



وحول فتح باب استيراد زيت الزيتون، بين أنه لا يسمح باستيراد زيت الزيتون في الأردن منذ سنوات طويلة.

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