السير تتعامل مع تعطل مركبات على طرق رئيسية في عمان

الوكيل الإخباري - قال الملازم أول مؤيد محافظة من إدارة السير المركزية، إنه تم التعامل صباح اليوم مع بعض التعطلات على شوارع رئيسية، نتج عنها أزمات سير في بعض شوارع عمان اضافة اعلان





وبيّن المحافظة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع تعطّل مركبة في نفق صويلح، وتم رفع العائق عن الطريق، كما تم التعامل مع تعطّل مركبة في ميدان الثورة باتجاه الدوار الثامن، وتعطّل مركبة ما بعد جسر الأمير حسين باتجاه جسر الملتقى، وتم إزالة كل العوائق وإعادة فتح السير أمام المركبات.



ودعا السائقين الى الالتزام بقواعد السير، وعدم ارتكاب المخالفات الخطرة، وضرورة تفقد المركبات وارتداء حزام الأمان.

