 
الخميس 2024-10-31 10:41 ص
 

الشبلي: 60 ألف طن من المساعدات الإنسانية أدخلها الأردن إلى غزة منذ السابع من أكتوبر

صناديق المساعدات والإمدادات الإنسانية من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية المتجهة إلى غزة
صناديق المساعدات والإمدادات الإنسانية من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية المتجهة إلى غزة
الخميس، 31-10-2024 10:05 ص
الوكيل الإخباري-  قال الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية حسين الشبلي بأن الأردن أثبت منذ السابع من أكتوبر بأنه السند الحقيقي لأهلنا في قطاع غزة ، وذلك من خلال المواقف السياسية لجلالة الملك عبدالله الثاني ومن ثم المواقف الشعبية والحراكات المستمرة لدعم صمود الأهل في قطاع غزة .اضافة اعلان


وبين خلال مداخلة عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا" بأن الأردن أرسل إلى قطاع غزة 113 قافلة مساعدات ، وأوصلت ما يزيد عن 3117 شاحنة إلى جميع مناطق قطاع غزة ، مشيراً إلى أن الأسبوع الماضي تم إرسال 154 شاحنة مساعدات إلى شمال قطاع غزة ، فيما تم إرسال 35 شاحنة مساعدات أمس الأربعاء ، ويجري العمل على تجهيز 35 أخرى لإرسالها غداً الجمعة .

وأضاف بأن المساعدات كانت تصل السابق من خلال طائرات المساعدات التي تهبط في مطار العريش حين كان معبر رفح متاحاً ، حيث أرسل الأردن 53 طائرة مساعدات بالتعاون مع وقفية / وقفية الأردن لتلبية الحاجة الفعلية لأهلنا في قطاع غزة .

وأشار إلى أن هناك عملية تقدير للأولويات يجري العمل عليها لحصر حاجة الأهل في غزة بشكل لحظي ، مبيناً أن المساعدات التي يجري العمل على تجهيزها تضم مواد شتوية "بطانيات وملابس وشودار" ، كمان أنها تستهدف كل منطقة في قطاع غزة واحتياجها الحقيقي .

ولفت إلى أن الهيئة أطلقت في وقت سابق مبادرة الأطراف الصناعية ، بكلفة 1400 دولار للطرف الصناعي الواحد ، وذلك لتركيبها من خلال المستشفى الميداني الأردني في غزة .

ونوّه إلى أن الأردن نفذ 388 إنزال جوي للمساعدات ، ولا زال مستمراً بتوفير الطرود الغذائية اليومية والتي تضم مواد غذائية ومياه شرب لتوزيعها بشكل يومي في قطاع غزة ، حيث دخل إلى قطاع غزة منذ بدء الأحداث ما يزيد على 60 ألف طن من المساعدات الإنسانية ، الأمر الذي يؤكد بأن الأردن كان ولا يزال الرئة التي يتنفس منها أهالي قطاع غزة .



 
gnews

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