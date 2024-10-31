الشبلي: 60 ألف طن من المساعدات الإنسانية أدخلها الأردن إلى غزة منذ السابع من أكتوبر

10:05 ص

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الوكيل الإخباري- قال الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية حسين الشبلي بأن الأردن أثبت منذ السابع من أكتوبر بأنه السند الحقيقي لأهلنا في قطاع غزة ، وذلك من خلال المواقف السياسية لجلالة الملك عبدالله الثاني ومن ثم المواقف الشعبية والحراكات المستمرة لدعم صمود الأهل في قطاع غزة . اضافة اعلان





وبين خلال مداخلة عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا" بأن الأردن أرسل إلى قطاع غزة 113 قافلة مساعدات ، وأوصلت ما يزيد عن 3117 شاحنة إلى جميع مناطق قطاع غزة ، مشيراً إلى أن الأسبوع الماضي تم إرسال 154 شاحنة مساعدات إلى شمال قطاع غزة ، فيما تم إرسال 35 شاحنة مساعدات أمس الأربعاء ، ويجري العمل على تجهيز 35 أخرى لإرسالها غداً الجمعة .



وأضاف بأن المساعدات كانت تصل السابق من خلال طائرات المساعدات التي تهبط في مطار العريش حين كان معبر رفح متاحاً ، حيث أرسل الأردن 53 طائرة مساعدات بالتعاون مع وقفية / وقفية الأردن لتلبية الحاجة الفعلية لأهلنا في قطاع غزة .



وأشار إلى أن هناك عملية تقدير للأولويات يجري العمل عليها لحصر حاجة الأهل في غزة بشكل لحظي ، مبيناً أن المساعدات التي يجري العمل على تجهيزها تضم مواد شتوية "بطانيات وملابس وشودار" ، كمان أنها تستهدف كل منطقة في قطاع غزة واحتياجها الحقيقي .



ولفت إلى أن الهيئة أطلقت في وقت سابق مبادرة الأطراف الصناعية ، بكلفة 1400 دولار للطرف الصناعي الواحد ، وذلك لتركيبها من خلال المستشفى الميداني الأردني في غزة .



ونوّه إلى أن الأردن نفذ 388 إنزال جوي للمساعدات ، ولا زال مستمراً بتوفير الطرود الغذائية اليومية والتي تضم مواد غذائية ومياه شرب لتوزيعها بشكل يومي في قطاع غزة ، حيث دخل إلى قطاع غزة منذ بدء الأحداث ما يزيد على 60 ألف طن من المساعدات الإنسانية ، الأمر الذي يؤكد بأن الأردن كان ولا يزال الرئة التي يتنفس منها أهالي قطاع غزة .







