 
الجمعة 2024-11-01 02:21 ص
 

علامات غير واضحة لأمراض القلب

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 01-11-2024 01:16 ص

الوكيل الإخباري-   تشير الدكتورة تامارا باركينخويفا أخصائية جراحة الأوعية الدموية إلى أن علامات كثيرة غير واضحة مثل ضيق التنفس والتورم، يمكن أن تشير إلى أمراض القلب.

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ووفقا لها، على عكس الأمراض والعيوب النادرة، تظهر العديد من أمراض القلب بأعراض متشابهة، تختلف فقط في شدتها. وتؤكد أن أي مشكلة في القلب هي دائما مشكلة في الدورة الدموية.

وتعتبر الأخصائية ضيق التنفس من الأعراض التي تشير إلى مشكلات في القلب. مشيرة إلى أنه يمكن أن يحدث أثناء الراحة وفي وضع معين، في حالة الاستلقاء، أو يظهر عند ممارسة نشاط بدني بسيط. والعلامة الثانية هي التورم، الذي يظهر غالبا في الأطراف السفلى، ويمكن أن يزداد في المساء. والعلامة الأخرى هي التعب. وتحذر من أنه إذا كان الشخص يتعامل مع التوتر بسهولة، لكنه الآن يشعر بالتعب حتى من الأنشطة المعتادة، فهذا مدعاة للقلق.

ووفقا لها، يمكن إضافة الألم في منطقة القلب الذي يظهر على شكل إحساس بالضغط بعد جهد بدني بسيط أو انفعالات عاطفية إلى هذه القائمة أيضا. ومن هنا جاء مصطلح "الذبحة الصدرية" التي "تخنق" الإنسان، ويرافقها شعور بالقلق أو الخوف من الموت أو الذعر.

وتشير إلى أنه من الأعراض الأخرى، تغير لون الجلد بعد جهد بسيط إلى اللون الأزرق أو الشحوب.

وتقول: "إذا كان الشخص يعاني من نوبات الدوخة أو حتى فقدان مؤقت للوعي، فهذا بالتأكيد سبب لإجراء فحص طبي جدي، بما في ذلك استشارة طبيب القلب".

 
gnews

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