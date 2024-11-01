علامات غير واضحة لأمراض القلب

الوكيل الإخباري- تشير الدكتورة تامارا باركينخويفا أخصائية جراحة الأوعية الدموية إلى أن علامات كثيرة غير واضحة مثل ضيق التنفس والتورم، يمكن أن تشير إلى أمراض القلب.

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