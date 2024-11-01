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طبيب يحذر من مرض يصيب الشباب فجأة

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 01-11-2024 12:17 ص
الوكيل الإخباري-   يعتقد الكثير من الأشخاص أن مشكلات السمع تحدث للإنسان فقط مع تقدم العمر، وهذا ما نفاه الدكتور محمد الفولي، استشاري الأنف والأذن والحنجرة.اضافة اعلان


وقال الفولي إن كبار السن ليسوا الفئة الوحيدة المعرضة لفقدان السمع، مشيرًا إلى أن الشباب قد يتعرضون للإصابة به في بعض الأحيان.

وأضاف استشاري الأنف والأذن والحنجرة أن ضعف السمع المفاجئ لدى الشباب قد يحدث بدون سبب، ولكن هناك عوامل تزيد من خطر الإصابة به، أبرزها:

- الالتهابات الفيروسية.

- تكوّن جلطة في العصب السمعي.

- حدوث نزيف في العصب السمعي.

- التعرض للضوضاء لفترة طويلة.


وأوصى الشباب بالإسراع في الذهاب للطبيب فور الشعور بمشكلة في الأذن، لأن العلاج السريع لضعف السمع يساهم في زيادة معدل الشفاء منه.

واختتم الفولي حديثه بالتشديد على ضرورة عدم التأخر أكثر من 7 أيام بعد الشعور بضعف السمع، منعًا للتطور الحالة إلى الإصابة بالصمم.
 
gnews

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