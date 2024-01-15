السير تتعامل مع حادث في عمان وتهيب بالسائقين

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة السير ان كوادرها يتعاملون حالياً مع حادثة اصطدام ونش (مُحمّل بآلية ثقيلة) بجسر الفردوس، للسير القادم من ناعور باتجاه مرج الحمام، الأمر الذي نتج عنه تحويل حركة المركبات باتجاه إشارات إسكان عالية .

اضافة اعلان

واشارت ان كوادها المتواجدة في الموقع الآن تعمل على التعامل مع أثر الحادث، وتسيير حركة المركبات.



واهابت الادارة بالسائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير .





اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

