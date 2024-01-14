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السير للسائقين: وضع الملصقات على زجاج المركبة مخالف وقد يؤدي لحادث

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الأحد، 14-01-2024 09:57 ص

السير للسائقين: وضع الملصقات على زجاج المركبة مخالف وقد يؤدي لحادث

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الوكيل الإخباري - قال نائب مدير إدارة السير العقيد أنور الخرابشة، إن ادخال الملصقات والصور على جسم المركبة مخالفة وممنوع بموجب القانون. اضافة اعلان


وأضاف الخرابشة، عبر إذاعة الأمن العام، أن الملصقات على جسم المركبة خاصة على الزجاج الخلفي، تعيق الرؤية، وقد تكون سبب وقوع حادث سير. 

ودعا السائقين إلى القيادة بشكل حذر في ظل الأجواء والامطار التي تشهدها المملكة، والابتعاد عن المخالفات التي قد تكون سبب حادث. 

ونوه الخرابشة إلى أن بند تغيير المسرب بشكل مفاجئ من أكثر البنود التي تسبب حوادث سير، موضحاً أن تغيير المسرب له شروط يجب مراعاتها، أهمها أن تكون بين المركبات مسافة أمان كافية.

 




 

 


 

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