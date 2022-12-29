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الخميس، 29-12-2022 07:45 ص

السير تحذر من الضباب الكثيف في هذه المناطق

ضباب


الوكيل الإخباري - نوهت إدارة السير الى انتشار الضباب الكثيف في عدة مناطق في المملكة منها طريق المطار، الاوتوستراد، المحطة ، شارع الاستقلال، شارع زهران ، عبدون ، دوار المشاغل ، شارع الستين ، شارع الملكة نور ، شارع الاردن ، وسط البلد وكذلك بين دوار الداخلية و دوار المدينة الرياضية.اضافة اعلان


ودعت السائقين في بيان لها عبر فيسبوك ضرورة أخذ الحيطة والحذر  والالتزام بترك مسافة أمان كافية عن باقي المركبات واستخدام الانوار الامامية و الأنوار الخاصة بالضباب بالإضافة إلى مساحات الزجاج.

 كما تدعو ادارة السير المواطنين الى الاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.

 




 

 


 

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