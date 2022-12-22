حقيقة مراقبة هواتف ورسائل الاردنيين !

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى مصدر مطلع صحة الرسالة الصوتية التي يتم تناقلها عبر تطبيق واتساب حول مراقبة مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، كذلك تسجيل مكالمات المواطنين وتطبيق التراسل الفوري "واتساب".



وأكد المصدر أن هذه الاشاعة عارية عن الصحة تماماً ، ويتم تناقلها بين المواطنين خلال فترات متباعدة ، راجياً عدم الالتفات الى هذه المعلومات غير الموثقة واخذ الاخبار من مصادرها الرسمية .

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