ضباب كثيف يلف عدة مناطق في المملكة - أسماء

الوكيل الإخباري - نوهت إدارة السير الى انتشار الضباب الكثيف في مناطق خلدا ، صويلح ، شارع الملك عبدالله ، محطة رأس النقب، الصفاوي، المناطق الشرقية ، محطة سهل الدبة الأمنية.

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وأضافت أن بعض المناطق مدى الرؤية فيها يصل إلى 30 متراً، واخرى 50 متراً، داعية السائقين إلى ضرورة أخذ كل الاحتياطات أثناء القيادة.



وتتأثر المملكة بمنخفض جوي عميق، يؤثر على معظم المناطق، ويتخلله تساقطاً غزيراً للأمطار.



وأكدت على السائقين ضرورة أخذ الحيطة والحذر و الالتزام بترك مسافة أمان كافية عن باقي المركبات و استخدام الانوار الامامية و الأنوار الخاصة بالضباب.



كما دعت ادارة السير الى عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.

