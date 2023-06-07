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الأربعاء، 07-06-2023 07:53 ص

السير تكشف سبب حادث البادية الشمالية الذي أودى بحياة 9 أشخاص

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الوكيل الإخباري -
كشفت إدارة السير أن سبب حادث سير المفرق بين مركبتين بمنطقة البادية الشمالية الذي أدى إلى وفيات وإصابات أمس هو إتخاذ المسرب الخاطئ من قبل سائق "البيك أب".

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وقالت اليوم الأربعاء لـ"الوكيل الإخباري" إن الحادث نتج عنه (9) وفيات و (11) إصابة منها 4 بليغة و 7 متوسطة.


من جهتها كشفت الإدارات المرورية عن سبب زيادة عدد الوفيات في حادث المفرق الذي راح ضحيته 9 أشخاص قائلة إن تحميل الركاب في الأماكن غير المخصصة لذلك (الصندوق الخلفي لمركبات الشحن) تسبب بزيادة عدد وفيات حادث المفرق.


وكانت مديرية دفاع مدني المفرق وشرطة بادية المفرق تعاملت مساء أمس مع حادث بين مركبتين حيث عملت فرق الإسعاف المتخصصة على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى البادية الشمالية والمفرق الحكومي ومستشفى الملك طلال العسكري .


 




 

 


 

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