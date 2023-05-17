الأربعاء 17-05-2023
الوكيل الاخباري

الأمير الحسن يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية

وزير الاتصال الحكومي : الحكومة تعرض مؤشرات ومنجزات رؤية التحديث الاقتصادي

الملك يعزي بالفقيد الدكتور عارف البطاينة

وزير الخارجية السوري للصفدي: اللاجئون يجب أن يعودوا

الشوبكي : تخفيض أسعار المشتقات النفطية بنسب كبيرة الشهر المقبل

الأردن يستعد لحفل زفاف ملكي هو الأول منذ سنوات

الخصاونة يوجه بضرورة إنجاز أعمال طريق بغداد الدَّولي بوقتها المحدَّد

وزير المالية: الحكومة وبعثة صندوق النقد توصلتا لاتفاق في المراجعة السادسة

الخصاونة يوعز بحفر آبار جديدة لتغذِّي محطَّة الزَّعتري

الملك يؤكد أهمية أن يكون تطوير "التوجيهي" جذريا

الأربعاء، 17-05-2023 04:50 م

الخصاونة يوعز بحفر آبار جديدة لتغذِّي محطَّة الزَّعتري

الخصاونة ٢


الوكيل الاخباري - تفقد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، محطة ضخ مياه الزعتري ومشروع إعادة تأهيل أجزاء من طريق بغداد (المفرق-الصفاوي) .

وشدد الخصاونة، خلال زيارة للواء البادية الشَّماليَّة بمحافظة المفرق، على ضرورة العمل بأقصى طاقة ممكنة لضمان استمراريَّة تزويد المواطنين بمياه الشُّرب وفق أفضل المواصفات، ومواكبة زيادة الطَّلب على المياه بحلول فصل الصَّيف.

واوعز إلى البدء بحفر آبار جديدة خلال أسبوع لتعزيز مصادر المياه التي تغذِّي محطَّة الزَّعتري، وتلبية احتياجات المناطق التي تغذِّيها بالمياه.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
33

الأمير الحسن يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية

مبنى رئاسة الوزراء

وزير الاتصال الحكومي : الحكومة تعرض مؤشرات ومنجزات رؤية التحديث الاقتصادي

5202310183313742472790

الملك يعزي بالفقيد الدكتور عارف البطاينة

w

وزير الخارجية السوري للصفدي: اللاجئون يجب أن يعودوا

محروقات

الشوبكي : تخفيض أسعار المشتقات النفطية بنسب كبيرة الشهر المقبل

520231015187178602629

الأردن يستعد لحفل زفاف ملكي هو الأول منذ سنوات

أخبار متعلقة
520231212029688419440

80% نسبة إنجاز بيت الشباب في المفرق

مبنى رئاسة الوزراء

قرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء

52023115188409621305

الحكومة تقر مشروع قانون أصول المحاكمات الشَّرعيَّة

الخصاونة

إقرار معدِّل لقانون أصول المحاكمات المدنيَّة

420231322014757409724

نشاطات متنوعة في مديرية شباب المفرق

وزارة الزراعة

زراعة المفرق تنفذ برنامج التلقيح الاصطناعي