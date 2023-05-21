السير تكشف أسباب الازدحامات عند جسر الكومودور وشارع الاستقلال وشارع الجامعة

الوكيل الإخباري -

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تعاملت كوادر إدارة السير صباح اليوم الأحد، مع حادث تدهور وانقلاب مركبة عند منطقة جسر الكومودور باتجاه دوار المدينة الرياضية في عمّان، ما أدى الى أزمة مرورية خانقة.وقال مندوب غرفة عمليات السير لإذاعة الأمن العام، إنه تم رفع المركبة عن حرم الشارع وفتح الطريق أمام حركة السير بشكل طبيعي.وأضاف أن مجموعات السير تعاملت مع تعطّل مركبتين في شارع الاستقلال وشارع الجامعة، ما أدى إلى تباطؤ حركة المركبات مع بداية الدوام الرسمي، حيث تم التعامل مع تلك الأعطال بسرعة وتسيير الحركة المرورية .ونوه إلى أن الحملة المرورية للتوعوية والإرشاد بضرورة ارتداء حزام الأمان مُستمرة، وسيبدأ إجراء المخالفات بما يخص هذه الحملة اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين، وذلك لرفع الوعي بضرورة ارتداء حزام الأمان.