السير: 220 وفاة سُجلت بسبب الحوادث المرورية منذ بداية العام الحالي

الوكيل الإخباري - كشف مدير إدارة السير العميد فراس الدويري أن الإحصاءات الرسمية بيّنت أنه سُجل منذ بداية العام الحالي 220 وفاة بسبب الحوادث.

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وقال الدويري، عبر إذاعة الأمن العام، إن 98.8%من الحوادث المرورية سببها الإنسان، منوها الى انه سجل 45 ألف و 221 مخالفة قطع الإشارة حمراء منذ بداية العام حتى يوم أمس.

ونوه إلى أنه سُجل 23 ألف و 512 مخالفة عكس اتجاه السير، إلى جانب تسجيل 1732 مخالفة قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية، مضيفا ان هناك انخفاض بنسبة الحوادث المرورية منذ بداية العام مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي بنسبة0.5%





وبيّن أن 3 مخالفات يتم ارتكابها وتُشكل ما نسبته 78% من الحوادث وهي : عدم أخذ الاحتياطات اللازمة، وتغيير المسرب، وعدم اعطاء الأولويات.



ونوه الدويري إلى أن هناك أسباب غير مباشرة لوقوع الحوادث أهمها استخدام الهاتف النقال خلال القيادة.

وقال إنه يوجد في أكثر من 2 مليون مركبة تسير يوماً على شوارع الأردن وبزيادة كبيرة عن السنوات الماضية، مؤكداً أن الإدارة تعمل على الانتشار النوعي وتكثيف الرصد لمجابهة هذه الزيادة الكبيرة .