السير : هذا سبب ازمة السير الخانقة قرب دوار النهضة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - شهد الطريق المؤدي الى دوار النهضة ازمة سير خانقة.



ونوهت ادارة السير الى تعطل مركبة شحن داخل نفق الملتقى للسير المتجه نحو دوار النهضة، الامر الذي تسبب بكثافة مرورية في الطريق.



وبينت ان كوادر السير تعمل على رفع أثر التعطل وتسيير الحركة.



واشارت الى تحويل السير باتجاه اشارات السابع مؤقتاً لحين رفع المركبة.



ودعت ادارة السير السائقين الى توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير.

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