الثلاثاء 20-06-2023
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الثلاثاء، 20-06-2023 06:21 م

الدوريات الخارجية تحذر

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الوكيل الاخباري - نوهت إدارة الدوريات الخارجية إلى أنها ستنشر الضبوطات المرورية وبعض السلوكيات الخاطئة من باب التوعية المرورية ولضمان سلامة مستخدمي الطريق.

ودعت على صفحتها الرسمية على فيسبوك القائمين على النوادي الرياضية والنشاطات الصيفية للطلبة خلال فترة العطلة الصيفية، بمراعاة الالتزام بمعايير السلامة العامة في التنقل خلال الذهاب والاياب وحسب قانون السير وتعليمات وسائط النقل التشغيلية، خشية وقوع حوادث سير لا قدر الله تهدد سلامتهم .

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