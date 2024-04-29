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الإثنين، 29-04-2024 10:32 ص

نائب إيطالي متهم بسرقة عطر!

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الوكيل الإخباري -  حققت النيابة العامة الإيطالية مع النائب بيارو فاسينو بتهمة سرقة قوارير عطر مرتين من السوق الحرة في مطار ليوناردو دا فينشي الدولي في روما، استنادا إلى كاميرات فيديو وشهادات موظفين في السوق الحرة، مما قد يتسبب بسحب الصفة البرلمانية منه.

 

وردا على صحافيين قال فاسينو: "أريد أن أرى تلك الفيديوهات، إنها قصة مقصودة".

وقد يصل تقاعد فاسينو إلى 25 ألف يورو شهريا، بعد أن شغل مناصب مرموقة عدة منها وزير عدل سابق ورئيس بلدية تورينو التي تعد أكبر البلديات، وأمين عام للحزب الديموقراطي اليساري. 

 

لبنان 24

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