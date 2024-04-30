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الثلاثاء، 30-04-2024 08:27 ص

534 طن من الخضار يرد السوق المركزي في اربد

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الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الثلاثاء 902 طن.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 534 طنا و114 طن فواكه، و25 طن ورقيات، و35 طنا ما بين الفواكه والخضار، و194 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-15 قرشا، والبصل الناشف 17-40 قرشا، والثوم 150-225 قرشا، والبطاطا 35-50 قرشا، والبندورة 12-22 قرشا، والخيار 10-22 قرشا، والزهرة 15-30 قرشا، والبطيخ 15-30 قرشا، والشمام 15-35 قرشا.

 




 

 


 

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