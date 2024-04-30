فيديو - أمطار كثيفة وتعليق للدراسة في بعض مناطق السعودية

الوكيل الإخباري - تشهد العديد من المدن السعودية أمطارًا كثيفة منذ يوم أمس تستمر لليوم، بما في ذلك المدينة المنورة ومكة المكرمة ومنطقة الشرقية وغيرها، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد السعودي.
وأصدر المركز اليوم الثلاثاء إنذارًا "أحمر"، وفقًا لتعبيره، في كل من مكة المكرمة والشرقية والرياض بسبب توقعات لهطولات مطرية كثيفة اليوم .
الإنذار الأحمر - #منطقة_الرياض - #الدوادمي #الرين #القويعية ...+0— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) April 30, 2024
للتفاصيل https://t.co/sJfw8frSR1 #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/inydQ3V1qD
ووثقت مقاطع فيديو أمس عبر منصة "إكس" كثافة الهطولات المطرية في السعودية، خاصة في المدينة المنورة، وارتفاع منسوب المياه، إضافةً إلى تساقط حبات البرد.
شاهدوا كثافة تساقط البرد— ⛈طقس الحجاز⛈ (@alhijaz21) April 29, 2024
في حي العزيزية #المدينة_المنورة عصر اليوم
وتحول الجو الى الظلام😳❄️👌#امطار_المدينه pic.twitter.com/6nNkqSSR3Z
بردية وادي الفرع - #المدينة_المنورة 🇸🇦— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) April 29, 2024
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ماشاء الله الشوارع تحولت الى بياض من البرد— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) April 29, 2024
في حي الدعيثة #المدينة_الان ❄️👌#Medina - Ksa 🇸🇦#امطار_المدينة
29-4-2024
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غرق نفق بالكامل في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية!!— Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) April 30, 2024
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