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الثلاثاء، 30-04-2024 09:28 ص

فيديو - أمطار كثيفة وتعليق للدراسة في بعض مناطق السعودية

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الوكيل الإخباري - تشهد العديد من المدن السعودية أمطارًا كثيفة منذ يوم أمس تستمر لليوم، بما في ذلك المدينة المنورة ومكة المكرمة ومنطقة الشرقية وغيرها، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد السعودي.

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وأصدر المركز اليوم الثلاثاء إنذارًا "أحمر"، وفقًا لتعبيره، في كل من مكة المكرمة والشرقية والرياض بسبب  توقعات لهطولات مطرية كثيفة اليوم .

 

 


وأعلنت إدارة تعليم نجران عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء، وتحويلها إلى التعلم عن بُعد عبر منصة "مدرستي"، لجميع الطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات المدارس، وإدارات تعليم نجران ومحافظاتها، ومكاتب التعليم، وذلك استنادًا إلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع وفقا لما نقلت وكالة الانباء السعودية "واس".

 

 

ووثقت مقاطع فيديو أمس عبر منصة "إكس" كثافة الهطولات المطرية في السعودية، خاصة في المدينة المنورة، وارتفاع منسوب المياه، إضافةً إلى تساقط حبات البرد.

 

 

 

 





 

 




 

 


 

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