السيطرة على تغير طفيف بنوعية المياه في العاصمة عمان

الوكيل الاخباري - سيطرت شركة مياه الاردن "مياهنا" فجر اليوم الجمعة، على تغير طفيف بنوعية مياه الشرب في منطقة القويسمة، شارع شحادة الحديد، قرب مجمع الاقصى، في العاصمة عمان.

اضافة اعلان



وأوضح بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للشركة، ان اتصالاً هاتفياً ورد من أحد المواطنين أفاد بتغير نوعية المياه في منزله، وعلى الفور توجهت فرق الشركة الفنية ونفذت مسحاً شاملا لمنطقة الشكوى.



ونوّهت الشركة في بيانها إلى أن جميع الإجراءات التصويبية تتم بالتنسيق الكامل مع المختصين في سلطة المياه ووزارة الصحة، مؤكدة تزويد المواطنين في منطقة الشكوى بالمياه بواسطة صهاريج الشركة.



وذكر البيان ان الفرق الفنية اتخذت الاجراءات التصويبية اللازمة لإعادة المياه إلى المنطقة بعد التأكد من مطابقتها المواصفة الفنية، بالتنسيق الكامل مع المختبرات المركزية في سلطة المياه ووزارة الصحة ومختبرات شركة "مياهنا".



--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





