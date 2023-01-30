الشباب واليونيسف تبحثان تعزيز التعاون المشترك

الوكيل الاخباري - بحث وزير الشباب، محمد النابلسي، وممثل منظمة اليونيسف في الأردن، فيليب دُواميل، اليوم الاثنين، تعزيز التعاون الشبابي المشترك.



وقال النابلسي، خلال لقائه دُواميل في وزارة الشباب، إن الشراكة مع اليونيسيف استراتيجية وانبثق عنها برامج ومشاريع عديدة أسهمت في تنمية مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم، وتوفير حاضنات إبداع وابتكار شبابية في مختلف محافظات المملكة، إلى جانب تنفيذ محاور متعددة ضمن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للشباب.

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