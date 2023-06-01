الشبول: الزفاف الملكي تعبير عن ثقافتنا والتفافنا حول قيادتنا

الوكيل الاخباري - قال وزير الاتصال الحكومي، فيصل الشبول، إن الزفاف الملكي هو تعبير واضح للداخل والخارج عن ثقافة أردنية عربية هاشمية تعبر عن الموروث بصورة حضارية مثلما تعبر عن النموذج الأردني في التفاف الشعب حول قيادته ومشاركة جميع مواطنيه في زفاف ولي العهد.

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وأضاف أن مأدبة العشاء التي أقامها جلالة الملك عبد الله الثاني بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، امس تعد إحياء للتقاليد الأردنية العربية الأصيلة، مشيرا إلى مخاطبة جلالة الملك المدعوين الذين يمثلون أطياف المجتمع الأردني كافة: "دعونا نفرح بالحسين ابني وابنكم، وتفضل جلالته بالقول اكتملت فرحتنا بوجودكم، وفخور بعزيمة الحسين".



وتابع ان ما جرى خلال الأيام الماضية واليوم هو رسالة للعالم بأن الأردن أسرة واحدة ملتفة حول القيادة الهاشمية الكريمة تحتفل بزفاف ولي العهد في أنحاء المملكة كافة، وتظهر الثقافة والتقاليد الأردنية".



ولفت إلى أن حفل الاستقبال الرسمي الذي سيقام اليوم الخميس يعد صورة مهمة لنا في العالم، لأن مستوى الحضور للزفاف الملكي يعكس مدى احترام قادة ودول العالم لجلالة الملك وسمو ولي العهد وللأسرة الهاشمية وللأردنيين جميعاً.



وأكد الشبول أهمية أن يظهر الجميع مدى الالتزام بالقانون وعكس الصورة الحضارية عن هذا الزفاف الملكي للعالم، مشيراً إلى التحويلات المرورية التي أعلنت عنها مديرية الأمن العام اليوم الخميس التي ستكون على طول مسار الموكب الملكي، وسيبدأ تنفيذها من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية السابعة من مساء ذات اليوم.