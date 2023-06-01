الخميس 01-06-2023
الوكيل الاخباري

موسكو تكمل أعمال الترميم في المنازل التي أخليت بعد هجوم الطائرات المسيرة

الديوان الملكي ينشر فيديو مأدبة عشاء ولي العهد

نسب إشغال فنادق جبل عمّان وصلت لـ 95% نهاية الأسبوع الحالي

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

ولي العهد يرقص "الدحية" ويشعل مواقع التواصل- فيديو

ولي العهد بين حزيران الولادة وحزيران الزفاف

دمشق تحصي عدد رعاياها العائدين من السودان

التفاصيل الكاملة لحفل زفاف ولي العهد اليوم

إصابة شاب برصاص الاحتلال في القدس

طوكيو وواشنطن تعتزمان "التصدي معا" للصواريخ فرط الصوتية

الخميس، 01-06-2023 07:54 ص

الشبول: الزفاف الملكي تعبير عن ثقافتنا والتفافنا حول قيادتنا

1685570173356


الوكيل الاخباري - قال وزير الاتصال الحكومي، فيصل الشبول، إن الزفاف الملكي هو تعبير واضح للداخل والخارج عن ثقافة أردنية عربية هاشمية تعبر عن الموروث بصورة حضارية مثلما تعبر عن النموذج الأردني في التفاف الشعب حول قيادته ومشاركة جميع مواطنيه في زفاف ولي العهد.

اضافة اعلان


وأضاف أن مأدبة العشاء التي أقامها جلالة الملك عبد الله الثاني بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، امس تعد إحياء للتقاليد الأردنية العربية الأصيلة، مشيرا إلى مخاطبة جلالة الملك المدعوين الذين يمثلون أطياف المجتمع الأردني كافة: "دعونا نفرح بالحسين ابني وابنكم، وتفضل جلالته بالقول اكتملت فرحتنا بوجودكم، وفخور بعزيمة الحسين".


وتابع ان ما جرى خلال الأيام الماضية واليوم هو رسالة للعالم بأن الأردن أسرة واحدة ملتفة حول القيادة الهاشمية الكريمة تحتفل بزفاف ولي العهد في أنحاء المملكة كافة، وتظهر الثقافة والتقاليد الأردنية".


ولفت إلى أن حفل الاستقبال الرسمي الذي سيقام اليوم الخميس يعد صورة مهمة لنا في العالم، لأن مستوى الحضور للزفاف الملكي يعكس مدى احترام قادة ودول العالم لجلالة الملك وسمو ولي العهد وللأسرة الهاشمية وللأردنيين جميعاً.


وأكد الشبول أهمية أن يظهر الجميع مدى الالتزام بالقانون وعكس الصورة الحضارية عن هذا الزفاف الملكي للعالم، مشيراً إلى التحويلات المرورية التي أعلنت عنها مديرية الأمن العام اليوم الخميس التي ستكون على طول مسار الموكب الملكي، وسيبدأ تنفيذها من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية السابعة من مساء ذات اليوم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
و

الديوان الملكي ينشر فيديو مأدبة عشاء ولي العهد

64782e0d5ed8f

الشواربة: عمان تزينت بزفاف سمو ولي العهد

6478378a2a7a6

نسب إشغال فنادق جبل عمّان وصلت لـ 95% نهاية الأسبوع الحالي

647834254c59b7255e6797ca

ولي العهد يرقص "الدحية" ويشعل مواقع التواصل- فيديو

ة

ولي العهد بين حزيران الولادة وحزيران الزفاف

44

التفاصيل الكاملة لحفل زفاف ولي العهد اليوم

أخبار متعلقة
3202312204958185459660

مصدر في الديوان الملكي الهاشمي: جميع احتفالات زفاف ولي العهد ستقام في الأردن حصريا

a8db3e40-63e4b778c7866

المياه : تخزين السدود 44,5 % بطاقة 125 مليون م3 من سعتها التخزينية

لالالالالالالالالالا

وزارة الأوقاف: تسليم كافة تصاريح الحج

119ed977-شرطة-السير

رسالة من الأمن في يوم المرور العالمي

44444

الغذاء والدواء: عدم إجازة إدخال أصناف من اللبنة غير الحاصلة على رخصة استيراد

FvM9iGqXgAAhBA7

الملك من جرش: لا تراجع عن الإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية