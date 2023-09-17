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الأحد، 17-09-2023 04:50 م

الشبول يُقدم تعازي الحكومة للسفارة الليبية بضحايا الفيضانات

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الوكيل الإخباري - مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، قدم وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول، اليوم الأحد، تعازي الحكومة للأشقاء الليبيين بضحايا الإعصار والفيضانات التي ضربت شرق ليبيا.

وأعرب الشبول خلال زيارته للسفارة الليبية في عمّان، ولقائه السفير الليبي عبد الباسط البدري، عن تضامن الأردن قيادة وحكومة وشعباً مع الأشقاء الليبيين ووقوفه إلى جانبهم، مشيراً إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني، أوعز منذ البدايات الأولى لهذه الكارثة الإنسانية ببذل ما يمكن للتخفيف من آثار المعاناة، من خلال تسيير طائرات للإغاثة وفريق للبحث والإنقاذ.

بدوره، ثمن السفير الليبي جهود الأردن ومساندته للشعب الليبي، لافتاً إلى أن الأردن من أوائل الدول التي استجابت وقدمت العون والمساعدة.

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كما أشاد البدري بجهود فريق البحث والإنقاذ الأردني التابع لمديرية الأمن العام، والذي ساهم منذ مباشرته العمل، إلى جانب فرق البحث والإنقاذ في ليبيا، في الكشف عن ناجين وإنقاذهم.

 




 

 


 

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