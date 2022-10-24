الشبول يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين

الوكيل الاخباري - التقى وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، اليوم الاثنين في رئاسة الوزراء، وفداً من اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين، برئاسة العميد الركن المتقاعد أحمد الرقاد.



وقال الشبول، خلال اللقاء، إن جلالة الملك عبد الله الثاني يؤكد دائماً ضرورة دعم قواتنا المسلحة الباسلة، وإيلاء الاهتمام بالمتقاعدين العسكريين بصفتهم بيوت خبرة متراكمة في مختلف المجالات.



وفيما يتعلق بمسارات التحديث الثلاثة، أشار الشبول إلى أن الحكومة وبالشراكة مع مجلس النواب أنجزت قانوني الأحزاب السياسية، والانتخاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، مؤكداً أن هذه التعديلات أصبحت خارطة طريق واضحة للوصول إلى برلمان تشكله قوائم حزبية بنسبة 65 بالمئة بعد ثلاث دورات انتخابية.

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