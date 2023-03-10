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الجمعة، 10-03-2023 11:16 م

الشريدة: الحكومة ليس لديها حلول سحرية تعكس الواقع الأليم إلى جميل

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الوكيل الإخباري - حيّا نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، المواطن الأردني على صبره، بالرغم من الضغوطات الاقتصادية.

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وأضاف الشريدة، خلال استضافته على برنامج "60 دقيقة" الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني، أن الحكومة ليس لديها حلول سحرية تعكس الواقع الأليم إلى جميل بسرعة كبيرة لكن الرؤية الاقتصادية بحاجة إلى تدرج بالنتائج والتنفيذ.


وبين، أن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت نتاج عمل وطني شارك فيه أكثر من 500 شخصية مع التأكيد على أن القائمين على الرؤية وضعوا 3 مستهدفات مرتبطة بتحفيز النمو الاقتصادي ليصل إلى ما يقل 5.5% مع العام 2033، وتوليد مليون فرصة عمل، بالإضافة إلى جذب استثمارات محلية وأجنبية بقيمة 41 مليون دينار.


وأوضح أن الرؤية لم تحدد سنويًا ماهية المستهدفات غير أن مع عام 2033 يجب أن تكون فرص العمل المتوفرة مليون، ونمو اقتصادي 5.5 % .


وأشار إلى أن البرنامج الحكومي جاء بمستهدفات محددة أكثر وتقرأ الواقع الاقتصادي ضمن المشهد الداخلي والإقليمي والعالمي، مؤكدا أن العالم لا زال يتعافى من تحديات كورونا والتحديات المتعلقة بالأزمة الروسية الأوكرانية، فضلا عن التحديات الخاصة بالتضخم.

 




 

 


 

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