الشلبي: نسعى إلى تطوير القطاع التعاوني في المملكة لتحقيق التنمية

الوكيل الاخباري - قال مدير عام المؤسسة التعاونية عبد الفتاح الشلبي، إن المؤسسة رفعت مشروع القانون المعدل لقانون التعاون إلى وزارة المالية لمزيد من الدراسة وبما يصب في مصلحة الجمعيات التعاونية.



وأضاف الشلبي لدى لقائه ما يزيد على 65 رئيس جمعية تعاونية في قاعة غرفة التجارة بالمفرق، اليوم الثلاثاء، أن المؤسسة تسعى من خلال إدخالها تعديلات على التشريعات الناظمة للعمل التعاوني إلى المساهمة في تطوير القطاع التعاوني في المملكة، لا سيما وأن للجمعيات التعاونية قصص نجاح في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المؤسسة وضعت استراتيجية عمل ورؤية واضحة لمسيرتها، وفقا لمبدأ التشاركية بين جميع أطراف العمل التعاوني، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

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