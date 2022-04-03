الشلبي يطلع على احتياجات جمعيات تعاونية في الأغوار الشمالية

الوكيل الإخباري - اطلع مدير عام المؤسسة التعاونية، عبد الفتاح محمد الشلبي، لدى زيارته عددا من الجمعيات التعاونية في منطقة الأغوار الشمالية بمحافظة اربد، اليوم الأحد، على المشاريع التي تنفذها والخدمات التي تقدمها لأعضائها، وللوقوف على احتياجاتها.

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والتقى الشلبي، بحضور مدير تعاون إربد أكرم المستريحي، ومدير متابعة الجمعيات التعاونية في سلطة وادي الأردن المهندس محمد الصقور، ولجان الإدارة وأعضاء هذه الجمعيات التعاونية في منطقة الأغوار الشمالية، والتي تتولى مهام متابعة وتوزيع المياه على الوحدات الزراعية.



وشملت الزيارة جمعيات "مستخدمي مياه المضخة (28)" التعاونية في لواء الأغوار الشمالية، البالغ عددها 8 جمعيات.



وأكد الشلبي، خلال اللقاء، اهتمام وزير الزراعة/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بمساعدة الجمعيات التعاونية في مناطق غور الأردن بشكل عام، واستمع إلى أبرز القضايا والتحديات التي تواجهها الجمعيات، إضافة إلى معاملتهم ضريبيا أسوة بالشركات، مطالبين في الوقت ذاته بإلغاء الضريبة عن الجمعيات التعاونية للقيام بأعمالها والمهام الموكلة إليها في دعم الاقتصاد الوطني، المساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة.



بدوره، قال الشلبي إن المؤسسة التعاونية ستستمر بمهامها في مساعدة الجمعيات التعاونية في مجال التدريب والإرشاد، وتيسير الاتصال مع الجهات الرسمية ومصادر الإقراض المختلفة والجهات المانحة، كما أنها ستعمل على تذليل تلك التحديات من خلال التنسيق مع سلطة وادي الأردن.



وأضاف أن الجمعيات التعاونية ذات طبيعة العمل نفسه لديها إمكانية تشكيل اتحاد نوعي، خاصة أن هناك 28 جمعية في مناطق غور الأردن، تعمل وتقوم بنفس النشاطات وتضم في عضويتها عددا كبيرا ممن يعملون بالزراعة.



وأوضح الشلبي أن مثل هذا الاتحاد النوعي ستكون لديه القدرة على إزالة المعيقات التي تواجه التعاونيات من خلال تبادل الخبرات والمعارف فيما بينها، إضافة إلى تحقيق الفوائد المتبادلة عبر إقامة مشاريع مشتركه كمستودع للتبريد أو مصانع عصير للحمضيات.



وأشار الى أن المؤسسة ستمد يد العون للجمعيات التعاونية في منطقة الأغوار الشمالية عبر تسهيل تواصلها مع المنظمات الدولية للاستفادة من المنح التي تقدمها، ومساعدتها على توفير المعدات والآليات التي تحتاجها، ولا سيما المعدات الزراعية، إضافة إلى دراسة إمكانية استمرار تقديم وحدات الطاقة للجمعيات بالتعاون مع سلطة وادي الأردن.



وفيما يتعلق بمزارعي القمح والشعير في منطقة الأغوار الشمالية، أكد الشلبي أهمية التنسيق مع مشروع إكثار البذار الذي تشرف على تنفيذه المؤسسة التعاونية بالشراكة مع وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة، والمركز الوطني للبحوث الزراعية؛ للعمل على تدريب وإرشاد المزارعين لزراعة النوعية التي تناسب المنطقة، لافتا إلى دور المؤسسة بتوفير بذار القمح والشعير للمزارعين بأسعار مدعومة من قبل الحكومة.



كما زار الشلبي جمعية كفر سوم التعاونية الزراعية لمنتجي الرمان في لواء بني كنانة، للاطلاع على مشاريعها، والتي بدورها تخدم المجتمع المحلي، وكذلك للوقوف على أبرز القضايا والتحديات التي تواجهها.



وأكد تميّز الجمعية التي تعمل وفق مبادئ التعاون العالمية من الناحية الإنتاجية لأصناف الرمان وتنوعها من حيث التصنيع، إضافة إلى عملها في مجال تدريب سيدات المجتمع المحلي، لا سيما على الحرف اليدوية، مما ينعكس ذلك ايجاباً على المتدربات والمجتمع المحلي.



وقام مدير عام المؤسسة التعاونية بتخريج نحو 20 سيدة وفتاة مشاركة في دورة تدريبية نظمتها جمعية كفر سوم التعاونية الزراعية لمنتجي الرمان في مجال الحرف اليدوية والتصنيع الغذائي، وذلك بتسليمهنَّ شهادات تقديرية