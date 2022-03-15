سلطة وادي الأردن تعلن استعدادها للمنخفض الجوي

الوكيل الإخباري - أعلنت سلطة وادي الأردن، عن اتخاذها الإجراءات والاستعدادات اللازمة من تشكيل غرف طوارئ في الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية والسدود لمواجهة أي طارئ خلال المنخفض الجوي السائد.

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وأهابت السلطة في بيان، اليوم الثلاثاء، بالمواطنين والمزارعين ومربي المواشي إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية مزروعاتهم من خطر الصقيع، والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والأودية والسيول.



ودعت إلى التواصل مع كوادرها المناوبة على مدار الساعة في حالات الطوارئ في ظل الظروف الجوية السائدة على أرقام هواتف مديرية التحكم في الأغوار الشمالية والوسطى: 053570594 / 0780469438 / 0781110578، ولجنة طوارئ الأغوار الجنوبية: 0781110578

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