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الثلاثاء، 07-06-2022 10:06 م

الشواربة: تشغيل المسار الثاني للباص السريع تجريبياً منتصف تموز المقبل

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الوكيل الاخباري - قال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، "إن الباص سريع التردد ينقل يومياً 11 ألف راكب"، مضيفاً أن الأمانة ستطلق تشغيل المسار الثاني تجريبياً منتصف شهر تموز المقبل.

وأكد خلال ورشة عمل إقليمية نظمها البنك الدولي، أنه في حال انتهاء الشبكة كاملة وتشغيل المسارات مع الانتهاء من شبكة الخطوط المغذية ووجود أنظمة نقل ذكية للدفع والتتبع الالكتروني فان المشروع سيعكس صورة ايجابية.

واشار الى ان الامانة اطلقت خطة استراتيجية للنقل افردت مشاريع خاصة بإعادة تأهيل شوارع عمان الشريانية التي تشهد حركة مشاة كبيرة بهدف تحسين الوصولية للمشاة .

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