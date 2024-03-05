الشواربة: نتعامل بحزم مع البسطات ونوفر أسواقا شعبية منظمة

الوكيل الإخباري- اكد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، أن الأمانة تتعامل بحزم مع البسطات والاعتداء على الشوارع، والحملات التي بدأت من وسط البلد ومجمع المحطة مستمرة، مع توفير اسواق شعبية لتنظيمها بشكل حضاري.

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ودعا القطاع التجاري خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان مساء أمس الاثنين، إلى عدم وضع البضائع على الأرصفة تجنبا لمصادرتها، مشددا على أن الأمانة باعتبارها الجهة المنظمة بالعاصمة لن تسمح بأية ممارسات تضر التاجر الملتزم أو تعتدي على حقوق المواطنين والمشاة وحركة المرور.



وأكد الشواربة أن الأمانة وخلال فترة وجيزة بصدد افتتاح 10 اسواق شعبية بمختلف مناطق العاصمة والسماح لأصحاب البسطات البيع من خلالها، وذلك انفاذا للقانون لحل هذه القضية المؤرقة للتجار والمواطنين.



واوضح أن الأمانة لديها مشروع كبير لتوفير مواقف للمركبات مدفوعة مسبقا داخل حدود العاصمة بهدف معالجة الازدحامات المرورية وعمليات التحميل والتنزيل، مؤكدا أن تنفيذ المشروع الذي يأتي ضمن منظومة تحويل عمان إلى مدينة ذكية قد يتم نهاية العام الحالي او بداية 2025.



وأكد الشواربة أن الأمانة مستمرة بتطوير منظومة نقل عام ملائمة وموثوقة وآمنة للمواطنين، والتي بدأت بــ (باص عمان)، والتشغيل التجريبي للباص سريع التردد، لافتا للخطوات القادمة والمتعلقة بمعالجة الازدحامات المرورية وفق جدول زمني متسلسل، ومن ضمنها منع الوقوف العشوائي من خلال المواقف العامة ومراقبة الكاميرات.



ولفت أن الكاميرات التي سيتم تركيبها في مناطق وشوارع العاصمة ستغطي مخالفات السير واحصاء المركبات التي تدخل وتخرج من المدينة من خلال "مركز مدينة عمان الذكية " بمنطقة عبدون وهو مركز نوعي على مستوى منطقة الشرق الأوسط.



وأشار الشواربة خلال اللقاء الذي شارك فيه رؤساء نقابات وجمعيات تجارية واعضاء من مجلس ادارة تجارة عمان وعضوات من لجنة سيدات الأعمال بالغرفة، إلى أن الكاميرات التي سيتم تركيبها اولا بمنطقتي زهران والعبدلي ومن ثم ستغطي الأمانة باقي مناطقها بشكل تدريجي، موضحا أن المشروع يتطلب كلفا مالية عالية جدا .



ولفت إلى أن مشروع مدينة السيارات الذي سيقام بمنطقة الماضونة لا زال قائما وهو بمراحل التصميم النهائية من قبل المستثمر، وجاء بهدف معالجة التواجد العشوائي لمعارض السيارات والحراجات والتي سيتم نقلها بالكامل للمدينة فيما سيتم الابقاء على وكالات السيارات بحدها الادنى.



وبين أن مدينة السيارات ستكون مهيأة للمتسوقين والمستثمرين وتوفير كل الخدمات (الترخيص والتأمين والبنوك)، لتكون بيئة مثالية للعمل، فيما الأولوية فيها ستكون لكل من يحمل رخصة مهن معرض سيارات بالعاصمة.



وطالب أمين عمان التجار بعدم استقبال أي موظف من أمانة عمان لا يرتدي الزي الرسمي او لا يحمل الجهاز اللوحي، وعدم السماح له بالضغط عليه من خلال المخالفات والتفتيش، مؤكدا أن الأمانة لن تحمي أي موظف لديها يقوم باستغلال وظيفته.



وأكد الشواربة وجود تنسيق وتعاون وحوار مفتوح ومستمر مع غرفة تجارة عمان التي لها ممثل بمجلس الأمانة باعتبارها ممثلا للقطاع التجاري والخدمي بالعاصمة، والاستماع لمطالب القطاعات الاقتصادية والتعامل معها بكل شفافية انطلاقا من واجب أمانة عمان ومسؤولياتها القانونية بخدمة أهالي المدينة والمستثمرين وزوارها.