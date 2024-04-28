الأحد 28-04-2024
الوكيل الاخباري
 

البدء بطرح عطاء إنشاء فرعين لمركز السكري باربد والكرك قريباً

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الأحد، 28-04-2024 06:15 م

البدء بطرح عطاء إنشاء فرعين لمركز السكري باربد والكرك قريباً

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الوكيل الاخباري- بحثت لجنة الصحة والغذاء النيابية والمركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة اليوم الأحد، البدء بطرح عطاء إنشاء فرعين للمركز في محافظتي اربد والكرك خلال الأيام المقبلة.

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جاء ذلك خلال زيارة اللجنة للمركز، لمتابعة استحداث إنشاء فرعين للمركز في محافظتّي إربد والكرك، بحضور رئيس المركز الدكتور كامل العجلوني، وأعضاء اللجنة برئاسة محمد الخلايلة، والنواب، الدكتورهيثم زيادين، و المهندس غازي ذنيبات، والدكتور علي الطراونة، ورئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات.

 

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