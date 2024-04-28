وزيرة العمل تبحث مع نظيرها القطري تعزيز التعاون

الوكيل الاخباري - بحثت وزيرة العمل ناديا الروابدة، خلال لقائها نظيرها القطري الدكتور علي بن صميخ المري، اليوم الأحد، العلاقات المشتركة، وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين.

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جاء ذلك على هامش مؤتمر العمل العربي في دورته الخمسين المنعقد حاليا في العاصمة العراقية بغداد، ولقائها عددا من نظرائها من الدول العربية.

وركزت الروابدة على آلية زيادة المشتغلين الأردنيين في قطر، ورفد سوق العمل القطري بالكفاءات الأردنية من خلال المبادرة القطرية من سمو الشيخ تميم بن حمد، أمير قطر.



وأكدت أن الوزارة على استعداد تام بتزويد الأشقاء القطريين بالكفاءات الأردنية المطلوبة في سوق العمل القطري.