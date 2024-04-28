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الأحد، 28-04-2024 07:09 م

مذكرة تفاهم بين المؤسسة التعاونية الأردنية ومكتب تنمية التعاون المغربي

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 الوكيل الاخباري - وقعت المؤسسة التعاونية، ومكتب تنمية التعاون في المغرب، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لإرساء الشراكة بين الجانبين وتبادل الخبرات في مجال تطوير القطاع التعاوني.

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وتضمنت المذكرة التي رعى توقيعها وزير الزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية المهندس خالد الحنيفات، تبادل التجارب فيما يتعلق بتقوية الهيكلة الداخلية للمؤسستين، وتبادل الخبرات لتعزيز قدرات الطرفين في تنمية التعاونيات على مستوى البلدين.

 

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