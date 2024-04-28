حظر بدائل التبغ الحديثة خطوة مثقلة بسلبياتها

الوكيل الاخباري - يعتبر التدخين من العادات السيئة صحيًا التي يصعب التخلص منها في الوقت الذي ينبغي فيه ذلك. الجميع يعلم أنه في عالم مثالي، أن أفضل طريقة للقضاء على التدخين هي عدم البدء به مطلقًا. لكن التدخين، رغم كل مساوئه وما يترتب عنه من إدمان على النيكوتين، يمثّل عادة مرغوبة وقديمة العهد يستمتع بها الملايين من الأشخاص عبر العالم. وبينما يجري تطوير برامج لمساعدة الإقلاع عن التدخين، فقد تبين بأن هذه البرامج مثلها مثل البرامج الأخرى التي تعالج الإدمان، إذ أنها غالباً لا تحصد معدلات نجاح عالية.

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وهكذا، فمن غير المرجح أن يتوقف المدخنون على المدى الطويل عن التدخين دون أن يُعرض عليهم بديلاً أفضل يرضي رغبتهم في استهلاك النيكوتين. وقد أثبتت البدائل الخالية من الدخان، مثل السجائر الإلكترونية، والتبغ المُسخّن، وأكياس مضغات التبغ والنيكوتين وغيرها من البدائل، منفعتها، بالنظر إلى أن كونها غالباً الطريقة الوحيدة للمدخنين للإقلاع عن السجائر.



إن الترويج للتقنيات المستحدثة والبدائل الجديدة المبتكرة كبديل أفضل هو جزء من استراتيجية حديثة وعملية لتشجيع البالغين على اتخاذ خيارات مستنيرة بدلاً عن فرض الحظر الذي يترك لهم خيارات محدودة ويغلق أبواب التغيير أمامهم. هذا بالضبط ما تطرق إليه ناشطون يناضلون من أجل الحد من مخاطر التبغ في كينيا، إذ حذّر هؤلاء من أن الحملة التي تخطط لها الحكومة الكينية لزيادة القيود على السجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين، يمكن أن تأتي بنتائج عكسية سيئة في المعركة لتقليل عدد ضحايا تدخين السجائر في بلادهم.



وأضاف الناشطون في حملة "بدائل أفضل" أن شن حملة عشوائية غير محسوبة ضد جميع منتجات النيكوتين البديلة من شأنه أن يتعارض مع جميع الأدلة العلمية، في الوقت الذي ثبت فيه أن السجائر الإلكترونية والتبغ المُسخّن وأكياس النيكوتين الفموية تشكل خياراً أفضل من السجائر القابلة للاحتراق، كما أنها تنقذ حياة المدخنين في جميع أنحاء العالم من خلال مساعدتهم على الإقلاع عن التدخين.



وقد حقّقت البلدان التي يتزايد فيها استخدام البدائل الأفضل، أكبر نجاح في الحد من استهلاك السجائر. على سبيل المثال، تقدم الحكومة في المملكة المتحدة مجموعات مجانية من السجائر الإلكترونية للمدخنين لمساعدتهم على الإقلاع عن السجائر، بينما خفضت السويد، التي هي على وشك القضاء على السجائر تمامًا، الضرائب على أكياس النيكوتين. كذلك، فإن كل من اليابان والنرويج وأيسلندا تستخدم منتجات النيكوتين الخالية من الدخان كجزء من استراتيجياتها للحد من التدخين.



وعلاوة على ذلك، تزايدت الأدلة بشكل كبير على أن منتجات التبغ المُسخَّن، أو المنتجات القائمة على "التسخين لا الحرق" هي بدائل أفضل للمدخنين، وهي عبارة عن أجهزة تعمل عبر طريق تسخين التبغ المعالج بطريقة خاصة - بدلاً عن حرقه كما يحدث في السيجارة التقليدية – والذي يطلق عند تسخينه بخارا يحتوي على النيكوتين مع مستويات أقل من المواد الكيميائية الضارة بنسبة معدلها 95% مقارنة بالسجائر التقليدية، مما يقلّل من تعرّض المدخنين للسموم التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض مرتبطة بالتدخين.



وبفضل الأبحاث العلمية المثبتة، ينصح الخبراء والمتخصصون في مجالات علوم السموم والصحة العامة بضرورة التحول نحو منتجات التبغ المُسخَّن، رغم أن أنظمة منتجات التبغ المُسخَّن لا تخلو من المخاطر تماماً، حيث أنها توفر النيكوتين الذي قد يسبب الإدمان، لكنها في الوقت نفسه خيارًا أفضل من الاستمرار في التدخين التقليدي لأولئك البالغين غير الراغبين في الإقلاع عن التدخين، ويمكن أن تُشكّل أداة فعّالة للإقلاع عن التدخين، كما أنها تمثل خطوة كبيرة في الطريق الصحيح نحو الحفاظ على الصحة العامة والبيئة.



إن حظر بدائل التبغ يعني عدم النظر في الاتجاه الصحيح، وإعطاء الأفضلية للوضع الراهن الذي تهيمن عليه السجائر التقليدية، بالإضافة إلى تشجيع التجارة غير المشروعة.

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