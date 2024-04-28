العبدلي للاستثمار والتطوير ترعى المؤتمر المعماري الأردني الدولي السابع وتشارك في فعالياته

الوكيل الاخباري - رعت شركة العبدلي للاستثمار والتطوير المؤتمر المعماري الأردني الدولي السابع، والذي انعقد تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بعنوان "العمارة والذكاء الاصطناعي" على مدار يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من شهر نيسان للعام الجاري، وذلك بتنظيم من نقابة المهندسين الأردنيين وبمشاركة بلدان عربية ودولية.

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وفي إطار رعايتها للمؤتمر، انخرطت الشركة ممثلة برئيسها التنفيذي، المهندس عامر أحمد الطراونة، في جلسة حوارية حملت عنوان: "المدن الذكية وتطبيقاتها".

وتحدث الطراونة خلال الجلسة حول تجربة العبدلي في تطوير مشروع مدينة حضرية ملهمة ومستدامة، تقوم على مزج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع كفاءة العمليات والخدمات والمكونات المتنوعة الموجهة للاستثمار والعمل والعيش والتعافي والتسوق والترفيه الراقي الملائم لمختلف الفئات، وبالتالي تلبية احتياجات الأجيال الحالية واللاحقة بكل ما يتعلق بالجوانب الاجتماعيّة والاقتصادية والثقافية والبيئيّة، ما يؤهلها لتكون النواة المركزية الجديدة لمدينة عمّان المعاصرة، وللمنافسة مع مدن العالم الحديثة، التي تقوم على عناصر الأناقة والرفاهية والهندسة المعمارية المميزة مع البنية التحتية عالمية المستوى.



وأوضح الطراونة بأن العبدلي سيواصل مسار تطوره التصاعدي خلال المرحلة الثانية التي تم إطلاقها العام الماضي 2023 على إثر نجاح المرحلة الأولى خاصة من حيث البنية التحتية المتفوقة؛ حيث سيتوسع مع مساحة إضافية تبلغ 134,000 متر مربع، وسيعمل ضمنها على تقديم مكونات تشكل معايير جزءاً لا يتجزأ منها، لتساهم في تطوير مدينة عمّان كمدينة ذكية متطورة وقادرة على تلبية مختلف الاحتياجات العصرية على مستوى المملكة والمنطقة بأكملها، جنباً إلى جنب مع تقديم المزيد من العوائد المجزية للمستثمرين ضمنها.



ويشار إلى أن شركة العبدلي للاستثمار والتطوير كانت قد تسملت على هامش المؤتمر درعاً تكريمية تقديراً للالتزام الاستراتيجي تجاه التطوير والتنمية المستدامة.

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