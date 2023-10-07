الشواربة يشارك باجتماع الأمم المتحدة للتحول الرقمي في البنية التحتية

الوكيل الاخباري - قال أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، إن للحكومات المحلية والإقليمية دورًا مهمًا في ضمان حقوق جميع الأشخاص بالمشاركة في المجتمع وتحقيق إمكاناتهم من خلال التحول الرقمي الشامل والميسر، بما في ذلك الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.



جاء ذلك في كلمة ألقاها عن التحول الرقمي في البنية التحتية العامة خلال مشاركته بالاجتماع الأول للفريق الاستشاري للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالحكومات المحلية والإقليمية والذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.



وأوضح ان لقادة المدن دورا رئيسيا في تعزيز الحقوق الرقمية، من خلال البنية التحتية العامة الرقمية التي يمكن الوصول إليها، والوصول إلى البيانات والمعلومات، والشفافية وبناء القدرات.

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